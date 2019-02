O noua VICTORIE MARE pentru Marius Copil! L-a ELIMINAT pe Wawrinka la Sofia

Marius Copil obtine o noua victorie uriasa in circuitul masculin de tenis.

Romanul a reusit sa il elimine in primul tur la turneul de la Sofia pe Stanislas Wawrinka, locul 57 ATP, fost numar 3 ATP, scor 3-6, 7-6 (5), 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 49 de minute de joc.

Marius Copil nu a avut un prim set prea bun la serviciu, principala sa arma, iar adversarul sau, aflat in revenire de forma, a inregistrat cifre impresionante la retur si serviciu. In setul secund, lucrurile au mers mai bine pentru romanul in varsta de 28 de ani. El si-a ridicat nivelul de joc in mod considerabil si nu si-a pierdut deloc serviciul, iar in tie break a fost mai eficient decat elvetianul in momentele cheie si a reusit sa trimita meciul in set decisiv.

In mansa a treia, aradeanul a obtinut break-ul in debut si a dictat majoritatea punctelor pentru a inregistra o alta victorie impresionanta in circuitul masculin de tenis. In continuare, in turul secund, reprezentantul nostru il va intalni la turneul din Bulgaria pe castigatorul dintre Fernando Verdasco si Alexandar Lazarov. Pentru calificarea in turul secund, Marius va incasa 8,565 de euro si 20 de puncte ATP.

Copil se simte foarte bine la Sofia, dovada fiind chiar disputarea finalei in Bulgaria la editia din 2018. Atunci, el a fost invins la limita de Mirza Basic.