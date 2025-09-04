VIDEO „Mult noroc să ai!” Iga Swiatek a răbufnit la New York, după eșecul cu Amanda Anisimova

Iga Swiatek, dialog tensionat cu un jurnalist, după eliminarea de la US Open 2025.

Perfecționistă în cariera sa de jucătoare profesionistă de tenis, Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) trăiește înfrângerile intens, iar eliminarea suferită în fața Amandei Anisimova, în sferturile Openului American 2025 nu putea fi altfel, având în vedere că poloneza a învins-o pe americancă, scor 6-0, 6-0, în finala Wimbledon 2025, derulată în urmă cu o lună și trei săptămâni.

Iga Swiatek nu crede că a pierdut din cauza oboselii

6-4, 6-3 a fost scorul întâlnirii de la Flushing Meadows, un eșec care consemnează faptul că Iga Swiatek încheie primul sezon al carierei în care ajunge în a doua săptămână de concurs la toate cele patru turnee de mare șlem ale anului, însă această constanță a venit cu un cost; pe zgura de la Paris, Swiatek și-a pierdut din supremație, după ce a fost învinsă de Sabalenka la capătul unui set decisiv cedat cu 6-0, în semifinale.

Titlul cucerit pe iarba de la Wimbledon o mulțumește însă pe Iga Swiatek, care însă și-ar fi dorit să își continue forma bună și la New York.

Anisimova i s-a opus, iar Swiatek a ajuns într-o discuție acidă cu un jurnalist, în cadrul conferinței de presă.

Iga Swiatek, replici acide pentru un jurnalist cu experiență

Jurnalistul David Law: Ai jucat multe meciuri în ultimele săptămâni, Wimbledon, turneele pregătitoare din America, iar acum US Open. Cât de obosită ești acum?

Iga Swiatek: Nu știu, nu e de parcă meciurile mele de aici au fost epuizante.

Jurnalistul David Law: Mă refer la o pauză mentală, nu la înfrângeri.

Iga Swiatek: De ce ai spune asta?

Jurnalistul David Law: Doar mă gândeam. S-au adunat multe meciuri într-o perioadă scurtă.

Iga Swiatek: Atunci vorbește cu oamenii responsabili cu programul turneelor. Oare ai tu nevoie de o pauză mentală?

Jurnalistul David Law: Scuze?

Iga Swiatek: Pare că tu ai nevoie de o pauză mentală.

Jurnalistul David Law: Da, am.

Iga Swiatek: Atunci ce cauți aici?

Jurnalistul David Law: Aștept să ajung la finalul turneului.

Iga Swiatek: Baftă cu asta.

Sabalenka - Pegula și Osaka - Anisimova sunt semifinalele programate la US Open 2025 în dimineața zilei de vineri, 5 septembrie. Primul joc va începe la ora 02:00.

