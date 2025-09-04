Perfecționistă în cariera sa de jucătoare profesionistă de tenis, Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) trăiește înfrângerile intens, iar eliminarea suferită în fața Amandei Anisimova, în sferturile Openului American 2025 nu putea fi altfel, având în vedere că poloneza a învins-o pe americancă, scor 6-0, 6-0, în finala Wimbledon 2025, derulată în urmă cu o lună și trei săptămâni.

Iga Swiatek nu crede că a pierdut din cauza oboselii

6-4, 6-3 a fost scorul întâlnirii de la Flushing Meadows, un eșec care consemnează faptul că Iga Swiatek încheie primul sezon al carierei în care ajunge în a doua săptămână de concurs la toate cele patru turnee de mare șlem ale anului, însă această constanță a venit cu un cost; pe zgura de la Paris, Swiatek și-a pierdut din supremație, după ce a fost învinsă de Sabalenka la capătul unui set decisiv cedat cu 6-0, în semifinale.

Titlul cucerit pe iarba de la Wimbledon o mulțumește însă pe Iga Swiatek, care însă și-ar fi dorit să își continue forma bună și la New York.

Anisimova i s-a opus, iar Swiatek a ajuns într-o discuție acidă cu un jurnalist, în cadrul conferinței de presă.