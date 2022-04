La ce sume uriașe ar ajunge salariul și bonusul pe care Simona Halep i le va plăti noului antrenor, Patrick Mouratoglou

Simona Halep l-a angajat pe fostul tehnician al Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, în regim full time. Anunțul a fost făcut de antrenorul francez cu origini grecești prin intermediul rețelei de socializare Twitter.

Sportiva din România (30 de ani, 20 WTA) a confirmat începutul colaborării cu Patrick Mouratoglou, transmițându-i că este încântată de parteneriat. „Sunt încântată să încep acest nou capitol. Hai să trecem la treabă, Patrick Mouratoglou!”, a scris Simona Halep, pe Twitter, replicându-i antrenorului francez.

Salariul antrenorului francez Patrick Mouratoglou este confidențial, dar anumite voci din lumea tenisului speculează că acesta ar putea primi chiar mai mult decât fostul tehnician de anvergură al Simonei Halep, Darren Cahill.

Despre remunerația primită de antrenorul australian, Horia Tecău a declarat într-un interviu mai vechi că salariul anual al acestuia ar fi fost aproximat în jurul sumei de un milion de euro (peste 83,000 de euro lunar). Suma nu ar include eventualele bonusuri de performanță, însă poate fi diminuată de termenul scurt al parteneriatului, despre care Mouratoglou a vorbit în anunțul său.

Excited for a new chapter. Let's get to work @pmouratoglou pic.twitter.com/U9Zbn5Gtth