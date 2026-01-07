Lionel Messi și-a decis viitorul! Visul său după retragere este identic cu ce a făcut Gheorghe Hagi: „Mi-ar plăcea”

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula (numărul 6 mondial) şi cap de serie numărul 4, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a învins-o în trei seturi, 6-2, 2-6, 6-4, pe rusoaica Anna Kalinskaia.

Pegula, 6-2, 2-6, 6-4 cu Kalinskaia, urmează duelul cu Iastresmka din Ucraina



În faza următoare a competiţiei, Pegula (care va împlini 32 de ani în februarie) o va întâlni pe ucraineanca Daiana Iastresmka, care a dispus cu 6-1, 6-2 de canadianca Leylah Fernandez, a 13-a favorită.

Alte rezultate consemnate miercuri în turul 2:

Aleksandra Sasnovici (Belarus) - Clara Tauson (Danemarca/N.8) 6-2, 6-3

Liudmila Samsonova (Rusia/N.10) - Emerson Jones (Australia) 6-4, 6-1

