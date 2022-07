Irina Begu, OUT de la Lausanne! A condus cu 4-1, dar Potapova a întors scorul și a câștigat duelul din optimi 

Tenismena română era a doua favorită a turneului din Elveția și a început în forță duelul cu Potapova, având în primul set un avantaj de 4-1, de care însă nu a reușit să profite. Rusoaica a servit impecabil, iar după o serie de erori comise de Begu a reușit să întoarcă rezultatul și să câștige primul set.

În setul al doilea, Begu nu a reușit să își revină, comițând la fel de multe erori, iar Potapova a reușit să își adjudece meciul având un serviciu solid, care a făcut diferența și în setul secund.

Favorită la câștigarea turneului este Belinda Bencic (25 ani, 13 WTA), care se va duela cu elvețianca Susan Bandecchi (24 ani, 229 WTA) în optimile de finală ale turneului.

This was kind of a crazy match today. Irina got off to a quick 4-1 lead and looked like she was cruising, but after that Potapova raised her level and turned it completely around to get the win. Anastasia Potapova defeated Irina Begu 6-4, 6-2. pic.twitter.com/Iwipp30AfF