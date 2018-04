Irina Begu, in optimi la Charleston dupa victorie in doua seturi cu Claire Liu! Cu cine joaca in turul urmator

Meci greu in turul urmator!

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Irina Begu s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 776.000 dolari, dupa ce a invins-o pe Claire Liu (SUA), cu 6-4, 6-2.

Begu (27 ani, 38 WTA), cap de serie numarul 13, s-a impus exact intr-o ora si jumatate in fata americancei de 17 ani, care ocupa locul 202 in lume.

Irina Begu a condus cu 5-1 in primul set, dar Liu s-a apropiat la 5-4 si a ratat doua mingi de 5-5, insa romanca a reusit sa isi adjudece setul. In actul secund, Begu a transat mai clar disputa, impunandu-se cu 6-2.

Begu si-a asigurat un cec de 9.568 dolari si 55 de puncte WTA, iar in optimi o va infrunta pe rusoaica Daria Kasatkina, campioana en titre si a treia favorita anul acesta.

Rusoaica (20 ani, 12 WTA) are 5-1 in meciurile directe, Kasatkina invingand in sferturi anul trecut, cu 6-4, 6-1.

Tot miercuri, Mihaela Buzarnescu o va infrunta in turul al doilea pe italianca Sara Errani. La dublu, Mihaela Buzarnescu si britanica Heather Watson vor juca in primul tur cu perechea Misaki Doi (Japonia)/Christina McHale (SUA).