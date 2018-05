Irina Begu, eliminata DRAMATIC de Kerber la Roma! Meci maraton, incheiat in lacrimi

Irina Begu a luptat incredibil cu fosta lidera mondiala.

Begu pierde in decisiv cu Kerber la Roma, dupa ce castigase primul set. 6-3; 5-7; 5-7 a fost pana la urma, in una din cele mai disputate partide de pana acum la turneul italian.



In primul tur, Begu trecuse de Shuai Peng cu 4-6, 6-4, 6-1.



Kerber conduce acum cu 5-2 la intalnirile cu Irina Begu.