Patrick Mouratoglou a reacționat pe tema situației delicate a Simonei Halep.

Antrenorul francez cu origini grecești a făcut declarația așteptată de mult timp de fanii tenisului românesc și și-a asumat vina pentru consumul suplimentului contaminat, Keto MCT.

Patrick Mouratoglou finally publically takes responsibility for what happened to Simona and says he is confident in her appeal with the CAS.@pmouratoglou: "I feel responsible for what happened because it's my team, so me basically, who brought her (Simona) this collagen." pic.twitter.com/83RGSHUiIt