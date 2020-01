EFECTUL CAHILL: "A inceput sa creada mai mult in ea!" Declaratiile expertilor dupa meciul castigat de Halep in fata lui Dart

Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Australian Open.

Romanca s-a impus in doua seturi cu Harriet Dart (6-2, 6-4) si s-a calificat in turul 3, acolo unde o va intalni pe castigatoarea duelului dintre Collins si Putintseva. Dupa meci, expertii in tenis, Barbara Schett si Mats Wilander au vorbit despre prestatia lui Halep dar si evolutia acesteia, dupa ce Darren Cahill a revenit ca antrenor al sau.



"Atunci cand nu a trebuit sa se miste prea mult a dictat raliurile si probabil ca isi poate imbunatati modul in care acopera terenul, mai ales pe zona de rever.

Simona Halep a facut o treaba foarte buna in final, s-a concentrat pentru a inchide partida.

A inceput sa creada mai mult in ea de cand il are pe Darren inapoi in echipa ei", a declarat Barbara Schett la finalul meciului.

Mats Wilander a vorbit despre "Efectul Cahill"

Wilander il vede pe Cahill ca fiind principalul "vinovat" pentru evolutia Simonei Halep, din punct de vedere mental. Acesta a declarat ca jucatoarea romanca se bucura de tenis

"Cred ca are o atitudine buna, cred ca loveste bine atunci cand ajunge la minge cum trebuie, intr-adevar, deplasarea nu este grozava, poate progresa acolo. Cand te deplasezi mai bine, poti lovi mai puternic. Au fost jucatoare care au ajuns in Top 10 si nu s-au deplasat foarte bine.

Darren Cahill o ajuta foarte mult, mental a ajutat-o foarte mult sa se bucure de tenis si in procesul de a castiga. Ea il respecta mult pe el, este unul dintre cei mai buni antrenori din lume", a spus si Mats Wilander.