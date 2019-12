HORIA TECAU FACE SCHIMBAREA mult asteptata | Cu cine vrea sa revina in topul tenisului mondial 

Din articol Problema lui Horia Tecau in 2019 si planul pentru 2020

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer nu se vor desparti nici in sezonul 2020. Cine va fi noul antrenor al dublului romano-olandez.

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer vor avea un nou antrenor, incepand din sezonul 2020. Cei doi isi doresc sa se califice pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, proba unde Tecau ar face echipa cu Florin Mergea ori Marius Copil.

Rezultatele lui Horia Tecau si Jean-Julien Rojer in 2019 n-au fost la fel de impresionante precum cele din anii precedenti, dublul romano-olandez inregistrand doar doua titluri ATP castigate, la Madrid si la Basel. Tecau/Rojer s-au calificat la Turneul Campionilor, unde au obtinut o singura victorie, dar nu au izbutit sa se califice in faza semifinalelor: "Dintre toti, pe francezi, Herbert si Mahut, i-am simtit cei mai puternici, ca dovada, au si castigat fara sa piarda set. Meci dramatic cu columbienii Cabal si Farah din nou. Ramane un regret pentru meciul cu nemtii, Krawietz si Mies, am simtit ca l-am avut in mana, break in primul set, daca-l luam, era altceva," isi aminteste Horia Tecau despre parcursul lor pentru GSP.

Problema lui Horia Tecau in 2019 si planul pentru 2020



Starea de sanatate insuficient de buna l-a impiedicat pe Horia Tecau sa isi indeplineasca toate obiectivele propuse pentru sezonul tocmai incheiat. "Am jucat pe un tendon inflamat, care, practic, nu avea cum sa se vindece, doar incercam sa nu-i fac mai rau, n-aveam cum sa-l vindec jucand. Antrenamentele au fost foarte scurte in perioada aceasta, am pastrat tot ce aveam pentru meciuri. Si noi am invatat un pic cum sa trecem prin perioada aceasta. Am partener care are nevoie sa se antreneze, care trebuie sa se simta confortabil, sa inteleaga ca eu sunt limitat fizic in aceasta perioada cu antrenamentele. Am gasit o modalitate in care sa-si ia si el de ce are nevoie din antrenamente, am luat un antrenor cu noi, care o sa continue si anul viitor," a relatat Horia Tecau pentru aceeasi sursa.

Noul antrenor al echipei Tecau-Rojer va fi José de Armas, "un prieten de-al nostru de cand stateam in Miami, ne stie pe amandoi foarte bine. I-a mai antrenat pe Alejandro Falla si pe Santiago Giraldo. Noi, in mare parte, stim ce avem de facut, avem nevoie de antrenamente, de o privire din afara, sa ne corecteze daca nu executam bine si nu ne dam seama, de scouting, sa urmareasca adversarii, el are un ochi bun pentru asta. Are o energie buna, e pozitiv, ne motiveaza bine sa fim productivi la antrenamente. Nu a antrenat echipe de dublu, dar avem incredere ca se poate adapta destul de repede. Incepem un pic sa-l mutam spre specificul probei. Cu aceasta parte venim noi, cu niste detalii pe care poate el nu le vede acum. Pentru mine insa urmeaza o perioada in care trebuie sa-mi rezolv problema fizica, o sa stau cat e nevoie pana se duce inflamatia, apoi e nevoie sa-mi intaresc musculatura. Voi face prevenire, mai putina forta," a mai spus Horia Tecau pentru Gazeta.

José de Armas este un fost tenismen venezuelean in varsta de 38 de ani, care a ajuns pana pe locul 231 ATP in proba de dublu. Are un palmares negativ pe durata scurtei sale cariere, 12 victorii si 13 infrangeri si a castigat din tenis premii financiare totale de 134,800 de dolari. In comparatie, Horia Tecau a obtinut pana in prezent 5.364.230 de dolari din tenis, iar cea mai inalta pozitie ocupata in clasamentul ATP vreodata este locul 2, pe care a ajuns in 2015.