Fostul atacant de la Sporting, Manchester United, Real Madrid și Juventus a colaborat cu Jacob & Co., o companie americană din Manhattan, înființată de designerul de bijuterii Jacob Arabo în 1986, pentru realizarea unor accesorii de mână personalizate. Arabo este un împătimit al sportului, a mai colaborat cu Neymar sau Conor McGregor și a realizat un ceas personalizat pentru FC Barcelona, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de activitate.



"Flight of CR7" și "Heart of CR7", ceasurile inspirate de Cristiano Ronaldo

Prețurile ceasurilor din colecția "Flight of CR7" pleacă de la 56.000 de dolari, iar cele din gama "Heart of CR7" au un preț de pornire de 28.000 de dolari. Nu este primul produs care poartă semnătura portughezului, pe piață existând și parfumul "CR7 by Cristiano Ronaldo", produs de Eden Parfums Ltd, o companie britanică cu sediul în Brighton, dar și șamponul de păr "Clear Men Legend by CR7".



Fotbalistul este unul dintre cei mai bine plătiți sportivi în privința contractelor de publicitate, colaborând cu Nike (25 milioane de dolari), Herbalife (25 milioane de dolari), DAZN (15 milioane de dolari), Altice (10 milioane de dolari), Armani (4 milioane de euro) și Clear Men (2 milioane de dolari).



Portughezul are o colecție impresionantă de ceasuri de lux

Cristiano Ronaldo (39 de ani) are o avere estimată la 950 de milioane de dolari și este un avid colecționar de ceasuri de lux. Printre cele mai scumpe piese deținute de fotbalistul portughez se numără Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial (2 milioane de dolari), Franck Muller Cintree Curvex Tourbillon (1.5 milioane de dolari), Franck Muller Tourbillon Trumps Van Cleef & Arpels (1.4 milioane de dolari), Jacob & Co. Bugatti Chiron CR7 (1 milion de dolari), Jacob & Co. Grand Baguette Diamond (1 milion de dolari), Hublot Masterpiece MP-09 Tourbillon Bi-Axis King Gold (1 milion de dolari), Breguet Classique Grande Complication Double Tourbillon (800.000 de dolari) sau Rolex GMT-Master II "Ice" (450.000 de dolari).



Foto - Cristiano Ronaldo (Instagram)