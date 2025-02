Simona Halep a renunțat la tenis, după o carieră formidabilă. În România, cei care au prins-o jucând se pot considera cu adevărat norocoși că au fost contemporani cu o asemenea campioană.

Chiar dacă Simona s-a lăsat abia acum, la Transylvania Open 2025, la 33 de ani, realist vorbind, cariera ei de nivel înalt s-a încheiat mult mai devreme. Mai precis, pe 29 august 2022, după înfrângerea cu Daria Snigur, în turul I de la US Open. Pentru că, după acel meci, „Simo“ a aflat că a picat un test antidoping, la New York. Mai întâi, a fost suspendată, în mod provizoriu, apoi a primit decizia suspendării de 4 ani, dată de Sport Resolutions pentru ca, finalmente, după verdictul de la TAS, suspendarea să-i fie redusă la 9 luni. În realitate însă, Halep a stat un an și jumătate pe tușă, perioadă care, practic, i-a „ucis“ cariera.

Cum s-a ajuns însă aici? Printr-o serie de greșeli foarte mari pe care le-a comis-o Simona. Și în care a perseverat, deși, în unele cazuri, oamenii ei de încredere, în frunte cu Ion Țiriac, au încercat să o readucă pe drumul cel bun.

Acum, când Simona și-a făcut ieșirea de pe scenă, la Cluj, merită să amintim care au fost marile greșile ale campioanei noastre care i-au marcat finalul carierei.

Colaborarea cu Mouratoglou, cea mai proastă decizie

Căderea accelerată a Simonei a început, de când și-a anunțat colaborarea cu Patrick Mouratoglou, în prima parte a anului 2022. În mod șocant, „hipnotizată“ parcă de antrenorul francez, constănțeanca a renunțat, brusc, la toți oamenii ei de încredere și s-a lăsat, în întregime, pe mâna lui Mouratoglou și echipei sale.

În acest sens, au dispărut din stafful Simonei oameni precum Virginia Ruzici (manager) și Teo Cercel (preparator fizic). Amândoi, fuseseră alături de Halep, încă de când și-a făcut un nume în tenis.

Ca să înțelegem cum s-a lăsat Halep orbește pe mâna lui Mouratoglou, merită să parcugem declarația dată de ea, în august 2022: „Totul e Mouratoglou acum! Echipa e 100% Mouratoglou! Tot ce mă înconjoară are legătură cu Academia lui și cu el! Credeam că o voi termina cu tenisul la 30 de ani, dar acum am început un nou capitol frumos și mă bucur de asta! Voi vedea cât de bună voi fi pe viitor! Da, am avut încredere în el din prima secundă! Deci totul e nou! Dar am încredere în el și mă simt în siguranță!“.

Ulterior, Halep avea să regrete profund această colaborare cu Academia Mouratoglou care a băgat-o într-un mare scandal de dopaj.

A refuzat negocierea cu ITIA

După ce a aflat că a picat un test antidoping, la New York, Simona și-a susținut mereu nevinovăția. Doar că, încă de la începutul cazului, românca a comis o mare greșeală.

Concret, în astfel de momente, sportivul are posibilitatea – prevăzută în regulament! – de a-și recunoaște parțial vina și de a evita intrarea într-un proces de lungă durată. Procedând așa, se alege cu o suspendare redusă.

Halep însă, fiind o persoană extrem de încăpățânată, a refuzat negocierea cu Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Și, mai mult decât atât, s-a luat la trântă cu acest colos, extrem de influent în lumea tenisului. Rezultatul acestei greșeli? Halep a fost „alergată“ prin tribunale, peste un an și jumătate, în așteptarea unui verdict final.

Dacă ar fi negoicat din prima zi cu ITIA, în mod cert, Simona s-ar fi ales cu o suspendare redusă și ar fi avut posibilitatea de a-și relua cariera, după câteva luni.

Omisiunea care a pus-o într-o lumină nefavorabilă

Când a explodat cazul de dopaj, care a avut-o în prim-plan, Halep a comis o greșeală cu adevărat impardonabilă. Concret, conform regulamentului, ea a trebuit să treacă pe o listă toate suplimentele folosite în perioada de dinaintea testului antidoping pe care l-a picat.

În mod șocant, „Simo“ a omis acel supliment cu colagen despre care, ulterior, a susținut că a fost contaminat cu Roxadustat, substanța interzisă care i-a fost depistată în organism. Abia la o lună după startul anchetei, Halep și-a adus aminte de acel supliment cu colagen și a informat anchetatorii despre el!

Firește, ITIA s-a folosit de această omisiune din partea Simonei pentru a-și construi dosarul împotriva ei, la tribunalul Sport Resolutions care, într-o primă fază, a suspendat-o 4 ani pe Halep.

A renunțat la antrenamente. De tot!

Desigur, Halep, cât era suspendată, n-avea cum să se antreneze la intensitatea de dinaintea suspendării. Niciun sportiv nu face așa ceva. Pe de altă parte, cu o lună înainte de a primi verdictul favorabil de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), Simona a renunțat complet la partea cu pregătirea! Și a recunoscut acest lucru, ulterior.

„În luna februarie (n.r. – 2024), când am avut audierile de la TAS, nu m-am antrenat, fiindcă eram epuizată“, a declarat Simona, spre finalul anului 2024 într-un interviu acordat pentru jurnalistul australian, Craig Gabriel (wearetennis).

Neantrenată, s-a grăbit să joace, la Miami

Greșelile în lanț ale Simonei au continuat. Pentru că, neantrenată după cum a admis chiar ea, s-a grăbit să revină pe teren, în martie 2024, la două săptămâni după verdictul de la TAS care i-a redus suspendarea la 9 luni.

Deși Ion Țiriac a averizat-o că face o mare greșeală, grăbindu-și revenirea pe teren, Halep s-a dus la Miami, a stat peste 2 ore pe teren, în meciul cu Paula Badosa, a fost învinsă în trei seturi și a ieșit de pe teren „ruptă în două“, cu multiple probleme medicale.

Și aici, abia după ce răul a fost făcut, Simona și-a recunoscut greșeala: „Sincer, a fost o greșeală faptul că m-am dus la Miami. Nu m-am antrenat nici măcar o oră în februarie. Apoi, în martie, mergând direct la meci, n-a fost bine din punct de vedere fizic“.

A luat un antrenor cu care nu era compatibilă deloc

Neinspirația Simonei, pe final de carieră, a îndemnat-o să-l angajeze pe spaniolul Carlos Martinez, în tentativa de a reveni în elita tenisului după suspendare. Martinez, un tip exigent, sever, era incompatibil cu Simona, o jucătoare dificilă care s-a înțeles excelent doar cu blândul Darren Cahill.

Firește, colaborarea Halep – Carlos Martinez a fost sortită eșecului și s-a și încheiat după doar o lună.

Mental, n-a fost pregătită pentru revenirea în top

Simona Halep a tot spus, pe durata suspendării, că revenirea în top o motivează să ducă lupta cu ITIA pentru a reveni în circuit. Realist vorbind însă, constănțeanca n-a conștientizat niciodată că, pentru a atinge nivelul de altă dată, trebuie să facă niște sacrificii uriașe. Și, foarte important, că trebuie să o ia de jos!

O declarație dată, la Cluj, de Stere Halep, tatăl Simonei, arată că aceasta n-a fost pregătită mental pentru a trece la „munca de jos“, în tentativa de a-și relansa cariera.

„Simona, ca să intre iar în circuit, ar trebui ca la turnee de 250.000 de dolari să joace calificări, ceea ce nu permitem. Simona nu-și permite așa ceva“, a declarat Stere Halep, după anunțul retragerii fiicei sale, la Transylvania Open 2025.

Iar declarația de mai sus demonstrează ultima greșeală a Simonei, care n-a înțeles că perioada de un an și jumătate în care a stat departe de sportul de performanță a lăsat urme adânci. Care necesită fix munca de jos. Pe care Halep a refuzat-o, după cum a spus tatăl ei, la Cluj.