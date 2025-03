Rivalitatea Simona Halep – Serena Williams a produs 12 meciuri în circuitul feminin. Bilanțul: 10-2 în favoarea americancei. Doar că „Simo“ a bătut-o pe Serena, când rezultatul a durut-o cel mai rău!

Concret, la Wimbledon 2019, când Williams era în căutarea Grand Slam-ului cu numărul 24 – țintă pe care a și ratat-o până când s-a lăsat de tenis – Halep a bătut-o de o manieră incredibilă în finală: 6-2, 6-2 în doar 56 de minute!

Acest eșec, la All-England Club, a chinuit-o atât de rău pe Williams, încât peste ani, când Simona a fost suspendată pentru dopaj, ea a tot insinuat, prin postări infantile pe rețelele de socializare, că ar trebui să aibă 8 trofee trecute în CV-ul ei, la Wimbledon! Americanca făcea referire la finala pierdută cu Halep și cerea, fără să zică acest lucru răspicat, ca titlul din 2019 să-i fie retras lui Halep!

Românii au enervat-o pe Serena, la Miami

Prezentă la emisiunea „Așii tenisului“, difuzată de Digi Sport, Simona Halep (33 de ani) a povestit acum un episod neștiut despre partidele pe care le-a jucat cu Serena Williams. Constănțeanca a amintit de confruntarea de la Miami Open 2015, în semifinale. Atunci, Serena s-a impus cu 6-2, 4-6, 7-5, însă a „turbat“ din cauza susținerii primite de Halep din partea românilor din tribune!

„Mi-aduc aminte meciul cu Serena, în semifinale. Am pierdut cu 5-7 în decisiv, iar tribuna pot spune că a fost de partea mea pe toată durata meciului. La final, ce mi-a rămas în minte și nu voi putea uita e cum Serena era nemulțumită și vorbea cu fanii ei, cu tribuna, întrebându-se cum e posibil să am așa de mare susținere în America, într-un meci contra ei. Era total surprinsă, contrată: «De ce se întâmplă asta?». Am avut întotdeauna susținere din partea românilor și asta m-a ajutat inclusiv în acel meci“, a spus Halep.