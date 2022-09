De la încheierea turneului de la Roland Garros, Nick Kyrgios (27 de ani, 25 ATP) este tenismenul care a reușit cele mai multe victorii în circuitul ATP, iar tenismenul australian îi atribuie mare parte din succesul său iubitei sale, Costeen Hatzi.

Aflat într-o relație cu Costeen Hatzi de aproape un an, jucătorul australian a renăscut în sezonul 2022, ca tenismen, câștigând Openul Australian în proba de dublu, atingând finala turneului de la Wimbledon și, dincolo de cea mai bună performanță realizată la US Open, câștigând trofeele puse în joc la Washington, atât în proba de simpu, cât și la dublu.

Întrebat despre momentul care i-a adus declicul în acest sezon, Nicholas Kyrgios a răspuns: „Încă încerc să îmi dau seama de ce trebuie să fac, să fiu sincer. Încerc să obțin maximum din fiecare zi, să fac ca fiecare sesiune de antrenament să conteze.

În mod normal, aș fi ieșit în oraș în fiecare seară, dar acum am o prietenă grozavă care mă ajută... ea, ea, ea... știți voi,” a declarat Nick Kyrgios, privind-o cu un zâmbet larg după această scurtă ezitare în vorbire.

