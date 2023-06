Număr 33 WTA în proba de dublu, la 25 de ani, Gabriela Ruse este una dintre jucătoarele cu potențial notabil în proba de dublu feminin.

Sportiva din țara noastră a jucat sfert de finală la Roland Garros, în 2022, dar și semifinală în Openul Australiei, din acest an, ambele performanțe bifându-le alături de ucraineanca Marta Kostyuk.

Gabriela Ruse: „99,9% va fi un antrenor străin. Sunt adepta românilor, dar nu și din punctul de vedere al gândirii.”

Aflată în procesul de a-și căuta un nou antrenor, Gabriela Ruse a menționat că va căuta un tehnician străin. „99,9 la sută va fi un străin pentru că nu mă mai pot mula pe gândirea din Romania, nu cu altceva. Doar acum, nu știu, dacă mi se va arăta o idee, voi avea o inspirație de moment pentru un antrenor din România cu siguranță îl voi lua. Sunt adepta românilor, sunt adepta școlii noastre de tenis însă din punct de vedere al gândirii, nu,” a precizat Ruse, potrivit ProSport.

Calificată în turul secund al ediției 2023 din turneul de mare șlem de la Paris, Gabriela Ruse a dezvăluit cum se simte după primul succes obținut în capitala Franței, în acest an.

Ruse și Kostyuk, în turul 2 la Roland Garros 2023

„Mă simt bine, mă bucur că sunt la Roland Garros din nou. De-a lungul timpul am învățat că toate lucrurile pleacă de la mine, adică de la jucătoare în sine. Concret, degeaba antrenorul vine să îți spună anumite lucururi de strategie a jocului, de tactică, dacă tu nu ești dispusă să asculți. Deci, toată puterea, clar, stă în mine.

Acum sigur că îmi doresc și eu să am un antrenor pentru că nu este simplu dar sunt bucuroasă cu ce am. Îl am cu mine pe preparatorul meu fizic, Adrian Atanasiu, care m-ajută să mă mențin fit, sănătoasă. Ne înțelegem bine, momentan îl am pe el. Nu știu ce o să fie. Am variante dar nu am niciun plan pentru că vreau să mă descopăr de la zi la zi mai mult pe mine,” a completat Ruse.