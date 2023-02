Fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill avertizează: „Poziția de antrenor în tenis nu a fost niciodată legitimă!”

Darren Cahill se bucură de privilegiul de a-i fi permis să vorbească cu jucătorul, în timpul meciului, și crede că această posibilitate legitimizează antrenoratul în lumea tenisului.

Începând cu ediția 2023 a Openului Australian, antrenorilor de tenis le-a fost permis să dialogheze cu jucătorii, din tribune, în timpul partidelor, reușind să influențeze soarta partidelor jucate de elevii acestora.

Darren Cahill: „Acum putem schimba cursul unor meciuri, ajutându-ne jucătorii să găsească soluții în timp real.”

„Nu a fost niciodată o poziție legitimă, cea de antrenor, pentru că totul trecea prin jucător, dar acum putem schimba cursul unor meciuri, ajutându-ne jucătorii să găsească soluții în timp real, în detrimentul unor planuri de joc prestabilite. Ne-a făcut meseria mai importantă, deci mă bucur de această schimbare,” a declarat Darren Cahill în podcastul The Big Deal.

Fostul antrenor al Simonei Halep a punctat, în aceeași discuție, că durata unui antrenor de tenis, alături de același jucător, poate ajunge până la 3-4 ani, moment după care tehnicianul devine un mentor pentru jucător, în cazul în care acesta decide să nu renunțe la serviciile sale.

„Cel mai glorios moment trăit de mine în sport a fost cu Simona Halep câștigând Roland Garros”

„Simona câștigând turneul de la Roland Garros. Pentru mine, acel moment a însemnat piele de găină, lacrimi, satisfacție, ușurare... fiecare emoție posibilă s-a simțit în acea zi.

Modul în care a reușit victoria, în care a înfruntat presiunea, dezamăgirile pe care a trebuit să le lase în urmă.

A fost condusă în meci, cu set și break, dar s-a luptat, ca o mică campioană.

Acela a fost cel mai mare moment din viața mea. Am spus-o odinioară, am avut câteva victorii mari în carieră, dar acesta a fost cel mai glorios moment trăit de mine în sport,” a declarat Darren Cahill, în podcastul The Big Deal.