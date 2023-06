Gasquet, sinonim pentru longevitate: l-a depășit pe Federer și a jucat al 20-lea Roland Garros al carierei

Calificarea într-un turneu de mare șlem nu este la îndemâna oricărui tenismen, dar 20 de prezențe pe tabloul principal al competiției de la Roland Garros depășeșc limitele imaginației.

Competitivul tenismen francez, Richard Gasquet (36 de ani, 52 ATP) s-a înscris pe lista selectă a tenismenilor care au bifat 20 de prezențe în întrecerea propriu-zisă de mare șlem din capitala Franței.

Departe încă de Feliciano Lopez, care a jucat la toate cele patru turnee de Grand Slam de minimum 20 de ori, Richard Gasquet s-a alăturat legendarilor Jimmy Connors, Roger Federer, Andre Agassi, Fabrice Santoro și Lleyton Hewitt, în clubul celor mai longevivi competitori în turneele majore.

Gasquet, care a debutat la Roland Garros pe când avea doar 15 ani, în 2002, a ratat Roland Garros-ul de numai două ori, din cauza accidentărilor, în edițiile 2008 și 2009.

Richard Gasquet s-a confruntat cu compatriotul Arthur Rinderknech în primul tur la Paris și a suferit o înfrângere cu scorul de 6-4, 2-6, 6-2, 7-6 în trei ore și opt minute. A fost a șasea eliminare în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros, pentru Richard Gasquet.

Arthur Rinderknech stops Richard Gasquet’s epic comeback in the 4th set, winning 6-4, 2-6, 6-2, 7-6(4) to reach the 2nd round.

Big ovation for the former top 10 as he leaves Lenglen, hopefully not for the last time. pic.twitter.com/2iOOhuvKCA