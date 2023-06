Darren Cahill trăiește o nouă dramă la Roland Garros: Sinner, eliminat după 5 ore și 26 de minute de joc

Zi grea pentru Darren Cahill și elevul său, italianul Jannik Sinner, în turul secund al turneului de la Roland Garros, ediția 2023.

Favoritul numărul 8 la câștigarea trofeului a fost învins de underdog-ul Daniel Altmaier (79 ATP), scor 7-6 (0), 6-7 (9), 6-1, 6-7 (4), 5-7, la capătul a 5 ore și 26 de minute de joc.

Daniel Altmaeir is in tears after he beat Jannik Sinner.

The Roland Garros crowd is going absolutely wild.

The crowd that was chanting “Jannik” for 5 hours & 26 minutes recognizes just how hard this man worked.

This is what tennis is all about. ????

