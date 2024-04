Fostul elev al lui Mouratoglou cere socoteală oficialilor ATP: de ce îi acuză după meciul cu Sinner de la Monte Carlo

Holger Rune și-a exprimat nemulțumirile față de oficialii ATP, după eliminarea suferită în faza sferturilor de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo.

Fostul elev al antrenorului Patrick Mouratoglou s-a plâns de programările dezavantajoase, dar și de tonul folosit pe contul oficial de pe platforma X.

Meaning what @atptour …..? Not that you gave me the best conditions in the first place having to play 2 matches the day before ending late , leaving almost no recovery time. Chair Umpire making crucial mistakes and giving wrong warning that disturbed the game. May the force be… https://t.co/uOTxIwD56Q