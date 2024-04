Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Novak Djokovic și Casper Ruud au reușit calificarea în penultimul act al competiției ATP Masters 1000 de la Monte Carlo.

Fost câștigător pe zgura din Monaco, grecul Tsitsipas l-a depășit în sferturi pe rusul Karen Khachanov, scor 6-4, 6-2, partidă urmată de cel mai captivant sfert de finală jucat.

Italianul Jannik Sinner și danezul Holger Rune au stat pe teren 3 ore fără 15 minute, într-o confruntare încheiată scor 6-4, 6-7 (6), 6-3.

Sârbul Novak Djokovic a avut emoții doar în primul set al duelului cu australianul Alex De Minaur, de care a trecut cu 7-5, 6-4.

În încheierea zilei de vineri, fostul finalist de la Roland Garros, norvegianul Casper Ruud să îl depășească pe francezul Ugo Humbert, 6-3, 4-6, 6-1.

