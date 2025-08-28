Sportiva americană a eliminat-o pe letona Jelena Ostapenko (26 WTA) în minimum de seturi, scor 7-5, 6-1 , iar, pentru această performanță, nu a fost nevoită să stea pe teren mai mult de 78 de minute.

Taylor Townsend (139 WTA) a reușit surpriza, în a doua rundă a competiției de mare șlem de la New York.

Sfârșitul meciului a fost mai tensionat decât ceea ce s-a întâmplat pe durata duelului. „Ai putea să înveți să pierzi. Mulțumesc, ai jucat bine,” i-a transmis Taylor Townsend Jelenei Ostapenko, după meci, într-un dialog aprins, pe care publicul a încercat să îl stingă, huiduind.

„Așa e competiția, uneori oamenii nu digeră bine înfrângerile și încep să spună cuvinte urâte,” a punctat Taylor Townsend, în interviul acordat după meci.

Taylor Townsend a declarat că Jelena Ostapenko i-a transmis următoarele: „Nu ai clasă, nu ești educată, abia aștept să vezi ce o să se întâmple când ne revedem în afara Americii.”

„Am bătut-o în Canada, am mai bătut-o și în alte țări, așa că abia aștept,” a replicat Townsend.

