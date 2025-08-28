Taylor Townsend (139 WTA) a reușit surpriza, în a doua rundă a competiției de mare șlem de la New York.
Sportiva americană a eliminat-o pe letona Jelena Ostapenko (26 WTA) în minimum de seturi, scor 7-5, 6-1, iar, pentru această performanță, nu a fost nevoită să stea pe teren mai mult de 78 de minute.
Dispută aprinsă între Townsend și Ostapenko, după finalul meciului
Sfârșitul meciului a fost mai tensionat decât ceea ce s-a întâmplat pe durata duelului. „Ai putea să înveți să pierzi. Mulțumesc, ai jucat bine,” i-a transmis Taylor Townsend Jelenei Ostapenko, după meci, într-un dialog aprins, pe care publicul a încercat să îl stingă, huiduind.
„Așa e competiția, uneori oamenii nu digeră bine înfrângerile și încep să spună cuvinte urâte,” a punctat Taylor Townsend, în interviul acordat după meci.
Taylor Townsend a declarat că Jelena Ostapenko i-a transmis următoarele: „Nu ai clasă, nu ești educată, abia aștept să vezi ce o să se întâmple când ne revedem în afara Americii.”
„Am bătut-o în Canada, am mai bătut-o și în alte țări, așa că abia aștept,” a replicat Townsend.
Reacția Jelenei Ostapenko: ce a spus letona pe rețelele sociale
După încheierea partidei, Jelena Ostapenko a revenit public cu o reacție, pe rețelele sociale.
„Wow, wow, am primit multe mesaje cum că aș fi rasistă. Nu am fost niciodată rasistă în viața mea. Respect toate națiunile iar, pentru mine, nu contează de unde vii.
Există unele reguli în tenis, iar când publicul e de partea ta, nu poți folosi acest avantaj într-o manieră lipsită de respect la adresa adversarei.
Din păcate pentru mine, vin dintr-o țară mică și nu am această ocazie, de a juca în fața propriilor suporteri.
Întotdeauna mi-a plăcut să joc la US Open, dar astăzi a fost prima oară când cineva a abordat meciul fără respect,” a punctat Ostapenko, care i-a reproșat lui Townsend că nu și-a cerut scuze pentru câteva mingi norocoase.