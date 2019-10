Federer, de nota 10! Cum a sarbatorit elvetianul titlul cu numarul 10 cucerit la Basel 

Roger Federer a confirmat inca o data faptul ca este tenismenul cu cea mai buna reputatie din intreaga lume. Cel mai titrat tenismen din istoria sportului a considerat potrivit sa isi sarbatoreasca, la 38 de ani, cel de-al zecelea titlu obtinut la ATP Basel alaturi de toti copiii de mingi implicati in aceasta competitie.

Federer l-a invins in finala de la Basel pe De Minaur, scor 6-2, 6-2, dupa care i-a invitat pe toti baietii si fetele de mingi la vestiare, acolo unde i-a servit cu pizza.

Roger Federer a sarbatorit cu pizza al zecelea titlu castigat la Basel, alaturi de toti copiii de mingi

Gestul lui Roger Federer i-a emotionat pe fanii sai, la scurt timp dupa ce Federer a izbucnit in lacrimi in cadrul discursului de campion desfasurat pe terenul hard indoor de la Basel.

It takes history to create tradition.

A 10th Swiss Indoors title for @RogerFederer and it's pizza all 'round. pic.twitter.com/nyqAto4Ves