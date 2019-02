Simona Halep, statistica surprinzatoare! Locul surprinzator in care se disputa partida din Fed Cup! Fanii romani au ajuns in Cehia!

Romania va intalni Cehia in Fed Cup.

Halep va juca tenis pe patinoar in Cehia si nu este pentru prima data cand se intampla acest lucru. Romania a castigat tot timpul pe un teren amenajat pe patinoar, statistica imbucuratoare pentru echipa de Fed Cup.

La Ostrava, cehii au inchis minele vechi de trei secole si fac bani din metalurgie. Primii fani romani au ajuns in Cehia si sunt gata sa le sustina pe fete in disputa cu cehoaicele din acest weekend.

Suporterii romani au fost intrebati in cate tari au ajuns pentru a o vedea pe Simona Halep la lucru: "Cred ca am fost in jur de 30 de tari. Ea e intodeauna draguta si amabila cu fanii".

Simona recunoaste ca este o situatie diferita, iar emotiile sunt mai puternice cand evoluezi pentru propria tara: "Sunt emotii diferite, joci pt tara ta si totul aduce o presiune in plus".