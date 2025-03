View this post on Instagram

De ce nu a mai jucat Halep pentru România, din 2019

Absentă la edițiile 2016 și 2020 ale Jocurilor Olimpice, pe fondul temerilor cauzate de virusul Zika, respectiv coronavirus, fostul număr unu WTA, Simona Halep a fost acuzat de anumite voci din țară că nu și-ar fi dedicat mereu potențialul maxim în competițiile internaționale.



De două ori câștigătoare în turneele de mare șlem, Simona Halep a afirmat, la finalul carierei, că regretă înfrângerea suferită în semifinalele Fed Cup 2019, la Rouen, în fața echipei Franței.



Explicându-și absența din echipa națională a României, în ultimii ani de carieră, Simona Halep a declarat următoarele, la o lună și jumătate de la retragerea din tenis: „Când joci pentru țară, e diferit. Ai o presiune mai mare, pentru că știi că joci pentru țara ta. Nu e ca și cum ai juca doar pentru tine.



Nu e deloc adevărat ce spuneau oamenii, că nu m-a interesat să joc pentru țară. Dacă ne uităm bine, eu de la meciul cu Franța, nu am mai jucat Fed Cup, deoarece a fost, din punct de vedere profesional, un eșec foarte mare pentru mine.



Am suferit enorm, iar, de atunci, nu am mai putut, sufletește, să mai merg să mai joc. Dar nicidecum pentru că nu mi-a păsat.



Mi-a păsat foarte mult și țin minte un meci: am jucat cu Angie Kerber, la Cluj, pe zgură. Am căzut pe teren și mi-am rupt un ligament la gleznă. Am continuat să joc și am terminat cu bine meciul.



Mi-am dedicat foarte mult echipei naționale din tot ce am avut eu, ca sportiv și ca om. Sper că cei care pot aprecia, apreciază,” a declarat Simona Halep în emisiunea „Așii tenisului.”