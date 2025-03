Simona Halep a fost întrebată despre cum şi-ar dori ca fanii tenisului să-şi amintească de ea. Fosta sportivă spune că ar vrea să fie ţinută minte pentru că a fost ambiţioasă, dar şi pentru a a avut o oarecare nebunie pe teren.

”Cum şă-şi aducă aminte lumea de mine? Ca o fire ambiţioasă, care nu a cedat când i-a fost greu. O fire căreia nu i-a fost frică de succes, am acceptat şi am primit tot ce a venit. Eu consider că am avut o nebunie pe teren care m-a ajutat. Să mă ţină minte şi cu trântitul rachetei, cu tot ce am spus despre mine pe teren, cu faptul că mă certam uneori cu echipa. Am avut momente când mi-am făcut singură rău pe teren, dar bine că am trecut peste ele, am învăţat din ele. Tenisul este un sport mental şi emoţional. E greu să dau sfaturi copiilor, ce a mers la mine, poate nu merge la alţii. Eu am fost emotivă, îmi era ruşine să intru pe teren. Părinţii trebuie să-i susţină mereu pe cei mici. Eu nu am fost condiţionată de eşec sau victorie. Talentul, disciplina şi seriozitatea sunt importante. Şi muncă, multă muncă!”, a declarat Halep, în emisiunea Aşii Tenisului, la Digi Sport.

La 4 februarie, Simona Halep a anunţat că se retrage din tenisul profesionist, la 33 de ani. Potrivit news.ro, sportiva din Constanţa a lăsat în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de Grand Slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.