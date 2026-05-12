Cele două echipe au ajuns până în finala cupei și sunt și primele două clasate în play-off-ul Superligii României, unde echipa pregătită de Cristiano Bergodi are 45 de puncte, iar formația dirijată de Filipe Coelho, 46.

Finala Cupei României va avea loc miercuri seară, de la ora 20:00, pe Stadionul Municipal. ”U” Cluj - Universitatea Craiova va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro.

”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul

La conferința de presă premergătoare partidei, Filipe Coelho a fost întrebat dacă cele două Universități sunt cele mai bune echipe din fotbalul românesc, prin prisma faptului că ambele s-au calificat în finala cupei și ocupă primele două poziții în clasament.

Tehnicianul portughez a ținut să le ofere credite și celorlalte echipe din Superliga

”(n.r. Sunt Craiova și 'U' Cluj cele mai bune echipe din fotbalul românesc?) Dacă vă uitați pe clasament, e clar că vorbim de cele două echipe care se află în vârful ierarhiei SuperLigii.

Dar asta nu înseamnă că celelalte echipe care nu au ajuns aici nu ar fi meritat să fie în această finală, mai ales că fotbalul românesc are formații bune și antrenori foarte buni”, a spus Filipe Coelho.

Ultima întâlnire dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova a avut loc pe ”Cluj-Arena” în etapa #4 a play-off-ului și s-a încheiat 4-0 pentru echipa lui Cristiano Bergodi.