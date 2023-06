Eroare în matrix! Mingea a dispărut, în timpul unui meci oficial în WTA

Pățanie rarisimă, înregistrată în turneul WTA 250 de la Nottingham, Marea Britanie.

În timpul unui meci de dublu feminin, norvegiencei Ulrikke Eikeri i s-a întâmplat ca mingea să îi rămână blocată în racordaj.

„Nu suntem siguri că am mai văzut asta!”, au comentat organizatorii turneului, comentând returul eșuat de sportiva scandinavă, la rândul său șocată de întâmplare.

Ulrikke Eikeri și Ingrid Neel au trecut zâmbind peste momentul straniu și s-au calificat, între timp, în finala turneului de dublu de la Nottingham, unde se vor duela cu reprezentantele gazdelor, Heather Watson și Harriet Dart.

