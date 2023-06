Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa au impresionat lumea tenisului, prin oficializarea unei relații amoroase care ar fi început de curând, între cei doi.

Eliminat de Carlos Alcaraz în minimum de seturi, în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, Tsitsipas a părăsit Europa, alături de noua sa iubită, Paula Badosa, pentru o vacanță scurtă la Dubai.

Cei doi tenismeni de top s-au distrat atât de tare în Emiratele Arabe Unite încât au publicat numeroase fotografii și videoclipuri de acolo, inclusiv pe un cont comun creat săptămâna trecută, intitulat „Tsitsidosa.”

„Ce moment! De departe, clipa memorabilă a carierei mele de tenismen, fără glumă. Locuiește permanent în mintea mea,” a scris Stefanos Tstitsipas, descriind prin aceste cuvinte o îmbrățișate primită din partea Paulei Badosa.

So wholesome! Most memorable moment in my tennis career, no jokes. Lives in my head rent-free ???? pic.twitter.com/fHIK50LMS6