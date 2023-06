Jucătoarea britanică de tenis, Katie Boulter, a conturat săptămâna perfectă, în întrecerea de calibru WTA 250 de la Nottingham și a devenit, în premieră, campioană în circuitul WTA.

Cinci victorii fără set pierdut a legat Boulter, în competiția de la Nottingham, patru dintre adversarele învinse fiind compatrioate.

6-3, 6-3 a fost scorul finalei, câștigate de Katie Boulter în detrimentul ocupantei locului 108 mondial, Jodie Burrage.

„Visul acestei fetițe a devenit realitate astăzi. Primul titlu WTA reușit tocmai în turneul de acasă. E nevoie de o echipă întreagă pentru o performanță ca asta. Sunt recunoscătoare pentru oamenii din viața mea și le mulțumesc pentru susținere,” a scris Katie Boulter, într-un mesaj publicat pe Twitter.

„Katie Boulter are acum câte titluri WTA are și Maria Sakkari,” a glumit un fan al tenisului, pe Twitter, comparând-o pe britanică cu a opta jucătoare a lumii.

