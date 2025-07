Emma Răducanu (22 de ani, 40 WTA) ratează rar ocaziile de a-și recunoaște meritele, atunci când semnează prestații convingătoare pe terenul de tenis.

S-a întâmplat și în turul secund al turneului de la Wimbledon, ediția 2025, în care Emma Răducanu a eliminat-o pe campioana din 2023 a acestei competiții, Marketa Vondrousova.

Emma Răducanu își recunoaște singură meritele pe iarba de la Wimbledon

După două victorii cu 6-3, 6-3 în fața britanicei cu origini chinezești, Mu Xingge (318 WTA) și în detrimentul Marketei Vondrousova (73 WTA), Emma Răducanu și-a găsit ușor cuvintele prin care s-a felicitat pentru tenisul de calitate practicat.

„M-am simțit incredibil pe teren. Cred că a fost un meci grozav. Știam că meciul cu Marketa va fi o provocare. A câștigat Wimbledonul. E în formă incredibilă după ce a ieșit campioană la Berlin, așa că sunt foarte mândră de cum am jucat, de cum am continuat să presez și de cum am reușit să mă impun.

Cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am jucat în ultimul timp și sunt tare mândră. În același timp, simt că nu am făcut nimic neobișnuit, fapt care îmi dă multă încredere.

Doar mi-am aplicat jocul de bază foarte, foarte bine. M-am descurcat minunat azi și mă bucur că am avut acest nivel de joc,” a reacționat Emma Răducanu la propria victorie.