Fost număr trei ATP, în urmă cu șapte ani, Marin Cilic (83 ATP) a revenit la forma care l-a consacrat și l-a învins pe britanicul Jack Draper - al patrulea jucător al Planetei -, în turul secund al întrecerii de mare șlem de la Wimbledon.

Partida s-a încheiat în patru seturi, scor 6-4, 6-3, 1-6, 6-4, croatul impunându-se în două ore și patruzeci de minute.

Marin Cilic l-a învins pe Jack Draper (4 ATP), după un challenger câștigat la Nottingham

Britanicii rămân acum cu speranțe mari doar în Emma Răducanu, care va juca în seara zilei de vineri, 4 iulie, împotriva numărului unu mondial, Aryna Sabalenka, pentru un loc în faza optimilor de finală.

„Este un rezultat fantastic, o veste minunată pentru mine că încă pot să înving un adversar de atât de bine clasat, într-un turneu de mare șlem.

Nu am reușit prea multe lucruri bune în ultimii ani, dar acum simt că am jucat un tenis excelent și am profitat de săptămânile bune pe care le-am avut la antrenamente și de acel titlu de la Nottingham, care mi-a dat atât de multă încredere,” a declarat Marin Cilic, la conferința de presă organizată după meci.