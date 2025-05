„N-a dansat decât o vară“. Iată titlul unui celebru film, care descrie perfect cariera Emmei Răducanu în tenisul de nivel înalt.

Pentru că tot ce înseamnă performanță sportivă pentru această fată ține de anul 2021. Atunci, a atins optimile, la Wimbledon, după care a oferit o veritabilă minune. Concret, Emma a pornit din calificările US Open 2021, a înșirat zece victorii fără set pierdut și a câștigat trofeul, la Flushing Meadows, după o finală cu o altă puștoiacă venită de nicăieri, Leylah Fernandez. Nici aceasta n-a mai repetat vreodată parcursul de la US Open 2021, dar canadianca se menține, totuși, în Top 30 mondial, fiind acum pe locul 27 WTA.

Revenind la Emma Răducanu, ce i s-a întâmplat, după trofeul cucerit la US Open 2021, e demn de o dramă sportivă. Una destul de profitabilă, ce-i drept!

Emma Răducanu, peste 5 milioane de dolari numai din premii

După un 2021 de vis, noua vedetă a sportului britanic a devenit o țintă a marilor branduri. De fapt, la un moment dat, în 2022, Emma avea mai multe contracte de publicitate decât meciuri câștigate! Și, ulterior, trendul s-a cam menținut. În sensul că jucătoarea din Marea Britanie a ajuns „îngropată“ în bani, dar cu cifre mediocre, în circuitul WTA. Iată dovada:

*2022: 17 victorii – 19 înfrângeri

*2023: 5 victorii – 5 înfrângeri

*2024: 23 de victorii – 13 înfrângeri

*2025: 13 victorii – 11 înfrângeri

În ciuda acestor rezultate, Emma Răducanu a strâns deja 5.016.723 de dolari numai din premiile adunate în diferite turnee. În realitate însă, contul ei bancar e mult mai „gras“, în condițiile în care veniturile ei din publicitate sunt astronomice, de zeci de milioane de dolari pe an!

Așadar, făcând haz de necaz, ne dăm seama de ce Emma își permite să se folosească de bancnote, pentru a-și șterge lacrimile după înfrângerile ei repetate pe teren.

Explicații pentru prăbușirea suferită de Emma Răducanu

Acum, la French Open 2025, Emma Răducanu a fost pulverizată, în turul II, după cum sport.ro a scris aici.

După încă o dezamăgire, trăită la un turneu de Grand Slam, drama sportivei din Marea Britanie a fost analizată, la Eurosport, postul care transmite turneul de la Roland Garros.

*Mats Wilander (fost lider ATP, cu 7 trofee de Grand Slam în palmares): Părerea mea despre ea e întotdeauna pozitivă. De prima dată când am văzut-o, nu-mi venea să cred cât de completă e ca jucătoare. Mai departe, cred că are nevoie doar de turnee. Trebuie să meargă pe teren și să-și ofere câțiva ani de sănătate. Și cred că va ajunge în vârf. Chiar cred asta, pentru că eu cred că repertoriul ei e mare, ea e suficient de concentrată, se mișcă suficient de bine, nu prea are o slăbiciune în forehand sau backhand. Cred că serviciul ei s-a îmbunătățit.

*Tim Henman (fost ocupant al locului 4 ATP, cu 6 semifinale la turneele majore): Cred că atunci când va reflecta asupra sezonului său pe zgură, Emma va acumula o mulțime de lucruri pozitive. Dar în acest moment, înfrângerea e destul de cruntă. A jucat pe Chatrier cu cea mai bună jucătoare pe zgură din generația ei și a fost un meci care a decurs într-o singură direcție. Emma a avut momente de oportunitate dar, la sfârșitul zilei, Swiatek a subliniat abilitățile sale mai bune de lovire a mingii, modul în care ea poate să lovească atât de puternic și de agresiv și să limiteze erorile neforțate. Deci da, o zi grea pentru Emma, dar sunt sigur că își va reveni foarte repede.

*Mark Petchey (actualul antrenor al Emmei Răducanu): Sunt în asentiment cu Mats Wilander când spun că ea își trăiește cariera în sens invers. Și știi, evident, ce s-a întâmplat în 2021, nu trăim în aceeași eră ca în 2021. Mingile sunt de patru ori mai grele. Din multe puncte de vedere, Emma are lovituri de nivel mediu. Și trebuie să găsești, cumva, o modalitate de a rămâne în top, acolo unde ea vrea să fie. Totul s-a schimbat din 2021 în ceea ce privește jocul. Și cred că din perspectiva mea, așa cum spune și Mats, am încercat să-i spun că aș vrea să o judec doar peste doi ani.

