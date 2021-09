Comentariu controversat al unui jurnalist britanic în legătură cu Emma Răducanu: „Dacă ești curier/ospătăriță, ești româncă!”

Tânăra tenismenă cu origini române a avut un parcurs excepțional la US Open, fiind al doilea turneu major la care participă, după Wimbledon. Emma a ajuns până în finala turneului fără să piardă vreun set până acum.

Ascensiunea rapidă a Emmei a impresionat pe toată lumea și a adus-o în atenția marilor jurnaliști, iar originile sale au fost intens dezbătute. Este și cazul lui Adil Ray, prezentator al emisiunii „Good Morning Britain”, care a făcut mai multe postări pe contul de Twitter despre tânăra jucătoare.

Unul dintre ele a atras cel mai mult atenția, o remarcă neașteptată legată de români.

„Dacă joci într-o finală la tenis, ești britanică, dacă lucrezi în construcții, curier sau ești ospătăriță, ești româncă”, a scris Ray pe Twitter.

Deși nu o numește pe tânăra tenismenă, postarea face, cu siguranță, referire la ea, fiind singura sportivă britanică în finala US Open, care are și origini române.

Postarea sa a stârnit numeroase reacții negative din partea cititorilor, acuzându-l pe Adil Ray că se leagă de o anumită rasă.

Acesta a ținut să își argumenteze postarea și a mai scris un tweet: „Câte dintre publicații s-au referit la Emma Răducanu drept imigrantă/copil al unor imigranți sau româncă/chinezoaică. Este important să facem asta, să nu lăsăm etichetele astea pentru momentele în care 'greșim', când spunem că e 'dezavantajată'”

How many news reports have referred to #EmmaRaducanu as an immigrant/child of immigrants,

or Romanian/Chinese. It’simportant we do. Incredibly powerful. Let’s not just leave those labels for when we are doing “wrong” “lagging behind” or “disadvantaged”. It is us. Our British us.