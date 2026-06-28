După șase transferuri realizate până acum, clubul din Ștefan cel Mare este foarte aproape să oficializeze încă o mutare.

Președintele executiv Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo s-a înțeles atât cu jucătorul, cât și cu clubul de care aparține și că noul atacant va ajunge direct în cantonamentul din Polonia.

Dinamo aduce un nou atacant

Până în acest moment, Dinamo i-a transferat în această vară pe Martin Pascual, Alaa Bellaarouch, Adriano Manole, Ianis Doană, Răzvan Radu și Ștefan Opriș, iar următoarea mutare vizează compartimentul ofensiv.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că toate detaliile transferului sunt stabilite, iar singurul pas rămas este vizita medicală.

„În seara asta va ajunge un atacant în cantonament, mâine va fi anunțat dacă totul e ok. Părțile sunt înțelese atât cu clubul, cât și cu jucătorul, urmează vizita medicală. E un transfer, vom plăti pentru el.

Profilul jucătorului este profilul pe care îl caută antrenorii noștri. Noi l-am identificat într-o zonă care nu știu cât de apreciată este în România, dar vom vedea cât de bun va fi jucătorul în sezonul următor.

Nu e dintr-o zonă exotică, e din Europa, dar nu se vorbește despre el cum se vorbește, spre exemplu, despre jucătorul pentru care Craiova plătește 1,5 milioane de euro, deși mă îndoiesc că aceea este suma de transfer.

Este un atacant foarte mobil, foarte rapid. Poate să coboare și are o vârstă potrivită pentru performanță la Dinamo. Nu este chiar un Pușcaș ca profil. E la ordinul sutelor de mii și în partea de jos, nu sus. Are o vârstă bună, 25 de ani”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.

Dinamo va debuta în noul sezon de Superliga cu un meci în deplasare. Pe 18 iulie, la Ploiești, „câinii” se vor duela cu Petrolul.