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Jaqueline Cristian (28 de ani) a ratat întreaga jumătate secundă a sezonului 2026, în circuitul WTA, din cauza unei operații pe care a trebuit să o facă la genunchiul drept, în luna iulie.

Retrasă prematur din stagiunea actuală, cu un palmares care a numărat 17 victorii și 16 eșecuri, jucătoarea română de tenis ar fi trebuit să joace în turneul WTA 250 de la Iași, însă condiția fizică nu i-a permis acest lucru.

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În februarie 2022, la Doha, Jaqueline Cristian a suferit o accidentare teribilă, într-un meci cu Daria Kasatkina, sportiva din țara noastră trecând, ulterior, printr-o reconstrucție de ligament încrucișat și menisc.

Cristian a leșinat de patru ori, din cauza durerilor, a stat cinci săptămâni în cârje și a reînvățat să meargă, așa cum a dezvăluit într-un interviu acordat exclusiv Sport.ro, în 2022.

Patru ani și jumătate mai târziu, Jaqueline Cristian se folosește de experiența acumulată în 2022 și urmează cu rigurozitate un protocol de refacere, în vederea sezonului 2027.

Ajutată de preparatori fizici și kinetoterapeuți, Jaqueline Cristian duce la bun sfârșit exerciții de mobilitate în regim de viteză, dar și de dezvoltare a forței pierdute în perioada de repaus obligatoriu.

