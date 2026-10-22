GALERIE FOTO Și-a încheiat sezonul în iunie pentru a pregăti anul 2027: cum decurge recuperarea româncei Jaqueline Cristian

Și-a încheiat sezonul în iunie pentru a pregăti anul 2027: cum decurge recuperarea româncei Jaqueline Cristian Tenis
Alexandru Hațieganu
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Jaqueline Cristian muncește din greu, deși clasamentul WTA nu a iertat-o: ocupă locul 71, în anul în care și-a bifat cea mai înaltă clasare de până acum.

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Jaqueline Cristian (28 de ani) a ratat întreaga jumătate secundă a sezonului 2026, în circuitul WTA, din cauza unei operații pe care a trebuit să o facă la genunchiul drept, în luna iulie.

Retrasă prematur din stagiunea actuală, cu un palmares care a numărat 17 victorii și 16 eșecuri, jucătoarea română de tenis ar fi trebuit să joace în turneul WTA 250 de la Iași, însă condiția fizică nu i-a permis acest lucru.

Jaqueline Cristian se apropie de „linia dreaptă”: muncește din greu pentru recuperare

În februarie 2022, la Doha, Jaqueline Cristian a suferit o accidentare teribilă, într-un meci cu Daria Kasatkina, sportiva din țara noastră trecând, ulterior, printr-o reconstrucție de ligament încrucișat și menisc.

Cristian a leșinat de patru ori, din cauza durerilor, a stat cinci săptămâni în cârje și a reînvățat să meargă, așa cum a dezvăluit într-un interviu acordat exclusiv Sport.ro, în 2022.

Patru ani și jumătate mai târziu, Jaqueline Cristian se folosește de experiența acumulată în 2022 și urmează cu rigurozitate un protocol de refacere, în vederea sezonului 2027.

Ajutată de preparatori fizici și kinetoterapeuți, Jaqueline Cristian duce la bun sfârșit exerciții de mobilitate în regim de viteză, dar și de dezvoltare a forței pierdute în perioada de repaus obligatoriu.

Clasamentul WTA nu iartă pe nimeni

Un sistem de calcule menit să stimuleze competitivitatea între jucătoarele din WTA nu poate niciodată să fie iertător cu o jucătoare care suferă o accidentare și își caută, cât mai rapid, reperele de odinioară.

Este și cazul româncei Jaqueline Cristian, care, la ora actuală, ocupă locul 71 - cel mai jos, avut în acest an -, după ce, în mai 2026 a urcat până pe poziția 28, care a marcat cea mai înaltă clasare a carierei, de până în prezent.

Jaqueline Cristian va avea șansa de a-și răzbuna acest regres în a doua parte a anului 2027, în care nu va avea puncte de apărat, deoarece nu a jucat la niciun turneu, în această parte secundă a anului 2026.

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