Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) și-a pierdut starea de calm, în startul setului secund al semifinalei cu Jannik Sinner (21 de ani, 8 ATP), din turneul de la Wimbledon.

La scorul de 6-3, 2-1, 15-15, tenismenul sârb a pierdut punct într-o manieră controversată; arbitrul i l-a acordat lui Sinner, deoarece Novak a strigat prelung după ce a trimis un rever în lung de linie puternic, în terenul advers.

„Obstrucția de mai devreme putea să schimbe cursul jocului. Am fost foarte nervos, dar am reușit să mă regrupez. Probabil e prima dată în carieră când mi s-a întâmplat asta.

De obicei, nu am strigăte prelungite, dar poate a fost ecoul provocat de acoperiș. Nu simt că am obstrucționat cu ceva adversarul, dar aceasta a fost decizia și am respectat-o,” a declarat Djokovic, în interviul oferit pe teren, imediat după încheierea meciului.

Gestul a fost interpretat drept obstrucție a jocului de arbitrul de scaun, prin urmare Sinner a ajuns să conducă cu 30-15. Ecartul nu l-a ajutat pe Sinner, care a cedat și manșa secundă, scor 6-4.

Decizia l-a surprins nu doar pe Djokovic, ci și pe fanii mai vechi ai tenisului, care sunt familiarizați cu stilul mai strict de arbitraj afișat, de obicei, în competiția de mare șlem de la Londra.

„Sabalenka nu ar mai putea juca niciodată, dacă regula obstrucției ar fi aplicată în acest mod mereu,” a glumit o fostă jurnalistă L'Equipe, Carole Bouchard, pe tema aceasta.

The umpire just gave Jannik Sinner a point due to Novak Djokovic extending his grunt.

He called a hindrance because he believed it was a distraction while Jannik was hitting the ball. pic.twitter.com/PbmDSz64Rd