Sabalenka, mai puternică decât bărbații? Statistica zilei vine de la Wimbledon

Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA) a fost eliminată de Ons Jabeur (6 WTA), în semifinalele turneului de la Wimbledon, după ce a condus cu 1-0 la seturi.

Partida s-a încheiat scor 6-7 (5), 6-4, 6-3, iar eșecul va rămâne dureros, în memoria sportivei din Belarus, întrucât a condus cu 7-6 și 4-2, în manșa secundă.

Statistica sportivă a zilei vine însă după acest meci pierdut de Aryna Sabalenka; bielorusa a lovit cu o viteză medie de 119 km/h, în timpul penultimului act competițional disputat pe iarba londoneză, informează jurnalista Reem Abulleil.

Impresionantă în sine, viteza medie este mai ridicată decât viteza medie a loviturilor executate în turneul masculin de simplu, care se situează în jurul bornei de 114 km/h.

IBM STAT OF THE DAY

Aryna Sabalenka’s average shot speed is 74mph - the average shot speed in the Gentlemen’s Singles Championship so far is 71mph.