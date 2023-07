După ce Marketa Vondrousova (42 WTA) s-a calificat în a doua finală de Grand Slam a carierei, după eliminarea Elinei Svitolina, scor 6-3, 6-3, Ons Jabeur și-a asigurat la rândul său un loc în marea finală de sâmbătă.

Ons Jabeur (6 WTA) a învins-o pe a doua jucătoare a lumii, Aryna Sabalenka, revenind de la 0-1 la seturi, scor 6-7 (5), 6-4, 6-3. Mai mult, sportiva africană a revenit de la 6-7, 2-4 în setul secund, entuziasmând întreaga asistență prin puterea sa psihologică.

ONS-TOPPABLE ????????@Ons_Jabeur produces a stunning comeback against No.2 seed Aryna Sabalenka to reach the ladies’ final, 6-7(5), 6-4, 6-3 ????#Wimbledon pic.twitter.com/cFSnkIn55Y