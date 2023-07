Elevul lui Darren Cahill exultă, pe iarba de la Wimbledon. Este cel mai tânăr semifinalist al turneului, în ultimii 16 ani

Jannik Sinner (21 de ani, 8 ATP) s-a calificat în prima semifinală de turneu de mare șlem a carierei. Tenismenul italian l-a învins în sferturile de finală pe rusul Roman Safiullin (92 ATP), scor 6-4, 3-6, 6-2, 6-2.

Elevul antrenat de Darren Cahill se va duela cu Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) - de șapte ori câștigător la Wimbledon - pentru un loc în finala ediției 2023.

Rugat să își comenteze performanța de a fi devenit cel mai tânăr semifinalist al competiției de mare șlem din Londra, Jannik Sinner nu s-a putut abține și a glumit, amintindu-le spectatorilor că un jucător mai tânăr decât el, Carlos Alcaraz (20 de ani) va avea, la rândul său, șansa calificării în semifinale.

„Sunt cel mai tânăr, dar asta se va schimba, deoarece Carlos joacă mâine. Dar sunt încă tânăr și fericit. Lăsați-mă să mă simt așa măcar pentru o noapte,” a glumit Jannik Sinner, în fața publicului care a umplut tribunele Terenului Central de la Wimbledon.

Carlos Alcaraz îl întâlnește pe Holger Rune, miercuri, 12 iulie, în sfertul de finală care va afișa doi dintre cei mai promițători reprezentanți ai noii generații în tenisul masculin.

Jannik Sinner is the youngest man to reach the semi-finals since 2007...

The youngest for a day anyway ????#Wimbledon | @janniksin pic.twitter.com/RT2unB60s6