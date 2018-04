Din nou probleme medicale pentru Simona Halep: "Voi face zilnic tratament la picior!" Anuntul facut de numarul 1 mondial

Simona Halep este hotarata sa participe la turneul de la Madrid care va incepe pe 5 mai.

Simona Halep se intoarce in Romania dupa infrangerea din sferturi de la Stuttgart. Sportiva de 26 de ani a dezvaluit ca are in continuare probleme la picior.



"O sa merg acasa pentru cateva zile şi voi face zilnic tratament la picior. Nu este ceva grav, dar trebuie sa fac tratament. Voi merge sa joc la Madrid, este un turneu care imi place foarte mult" a declarat Simona Halep dupa infrangerea de la Stuttgart in fata lui Coco Vandeweghe.

Simona Halep a castigat trofeul in ultimii 2 ani la Madrid.