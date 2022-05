Unchiul Toni i-a transmis elevului Auger-Aliassime că nu îl va ajuta să îl bată pe nepotul Rafael Nadal, în optimi la Roland Garros

Turul 2 era cea mai bună performanță atinsă vreodată de tenismenul canadian, Felix Auger-Aliassime (21 de ani, 9 ATP), care l-a angajat pe Toni Nadal, în primăvara anului 2021.

Jucătorul nord-american a atins faza optimilor în ediția 2022 a turneului de la Roland Garros, dar va rămâne fără ajutorul antrenorului său, care i-a transmis că nu îl va putea ajută să își învingă nepotul, în faza ultimilor 16 jucători.

Toni Nadal: „I-am spus deja lui Felix că nu o să-i dau niciun sfat tactic despre modul în care îl poate bate pe nepotul meu.”

Unchiul Toni, care l-a antrenat pe Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) din fragedă copilărie și până în 2017 a ajuns, pentru prima dată, în situația de a-și înfrunta nepotul.

Cu Felix Auger-Aliassime calificat în optimea de finală în care a ajuns și nepotul său, Toni Nadal i-a transmis tenismenului canadian că nu îi va oferi niciun sfat. „I-am spus deja lui Felix că nu o să-i dau niciun pont tactic despre modul în care îl poate bate pe nepotul meu,” au fost cuvintele lui Toni, potrivit Clay Tenis.

Rafael Nadal: „Eu nu am nicio problemă cu asta.”

Rafa Nadal, care nu a pierdut set în primele trei meciuri, a abordat relaxat situația, transmițând că nu ar avea nicio problemă să își vadă unchiul în loja adversarului său.

„Am vorbit deja cu Toni, după meci. Pentru mine, e foarte simplu. E unchiul meu. Nu cred că va fi în stare să vrea să pierd, dar e profesionist și antrenează un alt jucător. Nu știu ce se va întâmpla, dacă va sta în lojă sau nu, dar nu îmi pasă. Nu am nicio problemă cu asta. Nu e o poveste pentru mine.

Știu sentimentele pe care le împărtășim. Știu că vrea ce e mai bun pentru mine, dar acum ajută un alt jucător,” a declarat Rafael Nadal, la conferința de presă, fără ca unchiul său să îi fi transmis decizia deja luată.

Felix Auger-Aliassime: „Nu știu dacă mai am nevoie de informații despre jocul lui Rafa.”

„Nu știu dacă mai am nevoie de informații despre cum joacă Rafa, să fiu sincer. Cred că știm cu toții cât de bine joacă. Nu cred că Toni îmi va spune ceva nou despre cum evoluează Rafa. Dar am avut discuția asta, a fost alb sau negru de când am început să lucrăm împreună.



Știam că este o posibilitate ca până la urmă să-l înfrunt pe Rafa lucrând cu Toni. Și, de fapt, asta se va întâmpla în acest Grand Slam. Cred că Toni se va uita dintr-un loc neutru și se va bucura de meci. Din punctul meu de vedere este un alt meci, o altă oportunitate de a încerca să joc. Voi încerca să fac un meci bun și să câștig, dar bineînțeles că este foarte dificil,” a completat jucătorul canadian.