GALERIE FOTO Decizie cel puțin controversată: cum s-a făcut de râs Holger Rune, număr 11 ATP

Decizie cel puțin controversată: cum s-a făcut de r&acirc;s Holger Rune, număr 11 ATP Tenis „Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Holger Rune a devenit subiect de glume.

TAGS:
Holger RuneTenis ATPPorschemasina
Din articol

Holger Rune (22 de ani, 11 ATP) a făcut din tenis peste paisprezece milioane de dolari, iar cea mai plăcută amintire din „Sportul Alb” este finala câștigată în detrimentul lui Novak Djokovic, în cadrul ediției 2023 a turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy.

Ocupat cu activitatea sa în circuitul de elită a tenisului masculin, danezul Rune nu a prioritizat școala de șoferi, însă, recent, a luat decizia de a-și achiziționa un Porsche 911.

Rune și-a achiziționat un Porsche 911, dar nu are permis

„Mi-am cumpărat de curând prima mașină. Deja aveam câteva automobile, deoarece am câștigat în Munchen, dar pe asta mi-am cumpărat-o eu.

L-am văzut pe Novak conducând un Porsche în Miami și m-am gândit că această mașină e uimitoare. Am zis: 'de ce nu?' Dar încă nu pot să o conduc. Am început de puțin timp să învăț să conduc, am făcut doar câteva lecții, dar, ulterior, am plecat în China,” s-a destăinuit fostul elev al antrenorului Patrick Mouratoglou, notează Tennis Masterr.

Optsprezece ani este vârsta minimă obligatorie pentru a obține un permis de conducere în Danemarca.

Holger Rune

  • Holger rune privire shanghai
×
Tsitsi-PA! Finalistul en-titre de la Roland Garros, eliminat de puștiul Holger Rune (19 ani), în optimi 
Tsitsi-PA! Finalistul en-titre de la Roland Garros, eliminat de puștiul Holger Rune (19 ani), în optimi 
Tsitsi-PA! Finalistul en-titre de la Roland Garros, eliminat de puștiul Holger Rune (19 ani), în optimi 
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
ÎNAPOI LA ARTICOL

Vestea i-a amuzat pe anumiți fani ai tenisului, deoarece a venit la câteva săptămâni după ce Anna Kalinskaya a dezvăluit că Holger Rune este unul dintre tenismenii care abordează o mulțime de jucătoare din circuitul WTA.

„Poate că acum iese și el la o întâlnire,” l-a împuns un internaut pe Rune, în contextul achiziției automobilului.

Rune și Kalinskaya, contre de la distanță

„Unii nu au nicio șansă. Nici măcar nu ar trebui să se obosească să îmi scrie. Rune mi-a scris zece mesaje apoi s-a dat bătut. Dar el le scrie tuturor jucătoarelor. Se gândește prea mult la el însuși, dar nu e singurul tenismen de acest fel,” i-a dezvăluit Anna Kalinskaya fostei jucătoare de tenis, Anna Chakvetadze, potrivit Tennis.com.

Replicând, Holger Rune a „împuns-o” pe Anna Kalinskaya: „Ha ha ha. Se poate să avem diferențe culturale care o pot face pe Anna să interpreteze un comentariu ca pe o invitație la întâlnire. Dacă vreau să ies la o întâlnire, o să cer o întâlnire. Nu te îngrijora,” au fost cuvintele care sugerează caracterul frivol al jucătorului scandinav.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
ULTIMELE STIRI
PSG a dat lovitura! Fotbalistul de 65.000.000 de euro, gata să semneze
PSG a dat lovitura! Fotbalistul de 65.000.000 de euro, gata să semneze
Luka Modric revine la Real Madrid
Luka Modric revine la Real Madrid
Ciprian Marica nu l-a menajat pe fotbalistul Farului! Marea problemă a jucătorului: &bdquo;Nu e suficient&rdquo;
Ciprian Marica nu l-a menajat pe fotbalistul Farului! Marea problemă a jucătorului: „Nu e suficient”
Gigi Becali găsise soluția după accidentarea lui Mihai Popescu, dar MM Stoica &icirc;l contrazice: &rdquo;Are probleme!&rdquo;
Gigi Becali găsise soluția după accidentarea lui Mihai Popescu, dar MM Stoica îl contrazice: ”Are probleme!”
Informație de ultimă oră despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer s-a sp&acirc;nzurat
Informație de ultimă oră despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer s-a spânzurat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răsturnare de situație pentru Radu Drăgușin! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la Tottenham, după ce englezii i-au anunțat plecarea

Răsturnare de situație pentru Radu Drăgușin! Ce s-a întâmplat la Tottenham, după ce englezii i-au anunțat plecarea

Gigi Becali s-a răzg&acirc;ndit &icirc;nainte de FCSB - Bologna. Ce spune acum patronul campioanei

Gigi Becali s-a răzgândit înainte de FCSB - Bologna. Ce spune acum patronul campioanei

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: Ne pare foarte rău

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: "Ne pare foarte rău"

Marius Lăcătuș, dialog &icirc;n contradictoriu cu Gigi Becali: &rdquo;Am fost un prost că am avut &icirc;ncredere &icirc;n tine!&rdquo;

Marius Lăcătuș, dialog în contradictoriu cu Gigi Becali: ”Am fost un prost că am avut încredere în tine!”

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas &rdquo;&icirc;n picioare&rdquo;

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas ”în picioare”

Se pregătește o revenire spectaculoasă la CFR! A plecat cu scandal, dar Ioan Varga &icirc;l vrea &icirc;napoi

Se pregătește o revenire spectaculoasă la CFR! A plecat cu scandal, dar Ioan Varga îl vrea înapoi



Recomandarile redactiei
Luka Modric revine la Real Madrid
Luka Modric revine la Real Madrid
Gigi Becali găsise soluția după accidentarea lui Mihai Popescu, dar MM Stoica &icirc;l contrazice: &rdquo;Are probleme!&rdquo;
Gigi Becali găsise soluția după accidentarea lui Mihai Popescu, dar MM Stoica îl contrazice: ”Are probleme!”
PSG a dat lovitura! Fotbalistul de 65.000.000 de euro, gata să semneze
PSG a dat lovitura! Fotbalistul de 65.000.000 de euro, gata să semneze
Ciprian Marica nu l-a menajat pe fotbalistul Farului! Marea problemă a jucătorului: &bdquo;Nu e suficient&rdquo;
Ciprian Marica nu l-a menajat pe fotbalistul Farului! Marea problemă a jucătorului: „Nu e suficient”
Florin Niță i-a stors de bani pe arabi: c&acirc;t a primit după ce a c&acirc;știgat litigiul cu Damac
Florin Niță i-a stors de bani pe arabi: cât a primit după ce a câștigat litigiul cu Damac
Alte subiecte de interes
Nu-și fac treaba prea bine! Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Novak Djokovic, critici dure după primul meci de la Paris: &bdquo;Trebuie o schimbare / &bdquo;Nu e o imagine bună!
Novak Djokovic, critici dure după primul meci de la Paris: „Trebuie o schimbare" / „Nu e o imagine bună!"
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Simona Halep, cadou de zeci de mii de euro pentru noul antrenor! Cum a fost surprins Carlos Martinez
Simona Halep, cadou de zeci de mii de euro pentru noul antrenor! Cum a fost surprins Carlos Martinez
Audi și Porsche au primit acceptul să intre &icirc;n Fomula 1!&nbsp;
Audi și Porsche au primit acceptul să intre în Fomula 1! 
CITESTE SI
Mitul mașinilor &bdquo;eco&rdquo;: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

stirileprotv Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Hamas returnează &icirc;ncă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc &icirc;ntre Israel și Hamas

stirileprotv Hamas returnează încă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc între Israel și Hamas

Trump amenință Venezuela: &bdquo;Luăm &icirc;n calcul lovituri terestre &icirc;mpotriva cartelurilor&rdquo; &ndash; CIA ar fi fost deja autorizată

stirileprotv Trump amenință Venezuela: „Luăm în calcul lovituri terestre împotriva cartelurilor” – CIA ar fi fost deja autorizată

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!