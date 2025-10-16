Holger Rune (22 de ani, 11 ATP) a făcut din tenis peste paisprezece milioane de dolari, iar cea mai plăcută amintire din „Sportul Alb” este finala câștigată în detrimentul lui Novak Djokovic, în cadrul ediției 2023 a turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy.

Ocupat cu activitatea sa în circuitul de elită a tenisului masculin, danezul Rune nu a prioritizat școala de șoferi, însă, recent, a luat decizia de a-și achiziționa un Porsche 911.

Rune și-a achiziționat un Porsche 911, dar nu are permis

„Mi-am cumpărat de curând prima mașină. Deja aveam câteva automobile, deoarece am câștigat în Munchen, dar pe asta mi-am cumpărat-o eu.

L-am văzut pe Novak conducând un Porsche în Miami și m-am gândit că această mașină e uimitoare. Am zis: 'de ce nu?' Dar încă nu pot să o conduc. Am început de puțin timp să învăț să conduc, am făcut doar câteva lecții, dar, ulterior, am plecat în China,” s-a destăinuit fostul elev al antrenorului Patrick Mouratoglou, notează Tennis Masterr.

Optsprezece ani este vârsta minimă obligatorie pentru a obține un permis de conducere în Danemarca.

