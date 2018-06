"De unele certuri stiri, de altele n-ati aflat! Simona trebuie sa fie a naibii de mandra de ea!" Ce a spus Cahill dupa victoria MINUNATA a Simonei la Roland Garros

Darren Cahill e in al 9-lea cer dupa victoria obtinuta de Simona la Roland Garros.

Australianul se declara incantat de performanta lui Halep si spune ca toata micilor conflicte pe care le-au avut de-a lungul timpului a facut ca Simona sa fie jucatoarea totala de astazi.

"Infrangerea de anul trecut cu Ostapenko a fost mai dificila decat cea de la Australian Open, aceasta e impresia mea. Cu Caroline a fost diferit, a dat totul si Wozniaki a ajuns putin inaintea ei la linia de finis. Are multe motive sa fie mandra de ceea ce a realizat in Australia. Si atunci si-a dat seama ca poate sa faca un pas in fata, sa joace un tenis foarte bun. Asta a ajutat-o sa ramana azi in meci, chiar daca in setul 1 lucrurile n-au mers asa cum a vrut ea. Am avut noroc sa am jucatori senzationali pe care sa-i antrenez.

Eu si Simona ne-am certat in ultimii ani. De unele certuri stiti si voi, de altele nu. Presiunea nu mai exista pe ea, nu se va mai vorbi de faptul ca e lider mondial fara sa fi castigat un Grand Slam. Eu cred ca e mai greu sa ajungi lider mondial decat sa castigi un Grand Slam. Ca sa fii primul in lume trebuie sa fii bun pe parcursul unui an intreg. Trevbuie sa fie a naibii de mandra de ceea ce a realizat", a spus Cahill.