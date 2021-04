Simona Halep nu va participa la actiunea de la Cluj, de weekendul viitor, anunta sursele www.sport.ro.

Halep nu va juca impotriva Italiei in barajul de mentinere in grupa mondiala Fed Cup. Jucatoarea aflata pe locul 3 in lume isi anuntase prezenta in Ardeal, in ciuda faptului ca anul trecut n-a jucat la nationala.



Dupa ce s-a retras de la Doha si Dubai, Simona s-a razgandit in privinta participarii la meciul de Fed Cup si a confirmat public faptul ca va juca.