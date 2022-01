Dan Petrescu a urmărit cu sufletul la gură finala Nadal - Medvedev. Ce pariu a făcut antrenorul lui CFR Cluj

După o finală incredibilă de aproape cinci ore și jumătate, în care a revenit de la 0-2 la seturi, Rafael Nadal și-a trecut în cont trofeul cu numărul 21 de Grand Slam, devenind jucătorul cu cele mai multe titluri majore câștigate în istoria tenisului.

Dan Petrescu, după finala Nadal - Medvedev, de la Australian Open 2022

Dan Petrescu a urmărit cu sufletul la gură finala de la Melbourne și a dezvăluit că a făcut un pariu cu un prieten, când Medvedev conducea cu 2-0 la seturi. Antrenorul lui CFR Cluj a intuit deznodământul, iar acum așteaptă răsplata.

"M-am uitat la meci, am ținut cu Nadal. D-aia am așteptat puțin. Mă rugam să termine înainte de conferința de presă ca să pot veni. M-am bucurat. La 2-0 am făcut pariu cu un prieten că bate Nadal. Am câștigat pariul, sunt fericit, a câștigat și Nadal.



La 36 de ani mă gândeam că nu prea mai are șanse să revină, dar m-am bucurat foarte mult pentru un profesionist extraordinar. Medvedev mai are timp să câștige. Am câștigat pariul, îmi dă o masă!", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Jucătorii cu cele mai multe titluri de Grand Slam