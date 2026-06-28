Fostul antrenor al echipei FC Sevilla, Joaquin Caparros, a fost diagnosticat cu cancer de colon şi urmează un tratament, a anunţat vineri clubul spaniol.

În vârstă de 70 de ani, tehnicianul este o figură foarte respectată la Sevilla, reuşind să readucă clubul în prima ligă după ce a preluat conducerea în 2000, înainte de a-i asigura menţinerea în La Liga pe parcursul mandatului său de cinci ani.

Joaquin Caparros a fost diagnosticat cu cancer

Caparros s-a întors ulterior în funcţii interimare în 2018 şi 2019, iar cel mai recent în 2025. El a fost numit preşedinte onorific al clubului Sevilla în iulie anul trecut, ca recunoaştere a contribuţiilor sale aduse clubului.

„Sevilla FC doreşte să-şi exprime sprijinul şi afecţiunea cele mai profunde faţă de preşedintele nostru onorific, Joaquin Caparros, care a fost diagnosticat cu cancer de colon”, a transmis clubul într-un comunicat.

„Iubitul fost antrenor al echipei Sevilla, care se bucură de sprijinul deplin al familiei, al prietenilor şi al întregii comunităţi de suporteri ai clubului, urmează deja tratamentul medical necesar.”

Caparros a antrenat un total de 248 de meciuri oficiale pentru Sevilla în toate competiţiile, un record al clubului.

De asemenea, a antrenat mai multe alte cluburi din La Liga, printre care Deportivo La Coruña, Athletic Bilbao, Real Mallorca, Levante şi Osasuna, conducând peste 500 de meciuri în prima divizie a Spaniei.

Caparros a ocupat funcţia de antrenor principal al naţionalei Armeniei între 2020 şi 2022, informează news.ro.

Caparros a înfruntat de două ori și România, în preliminariile CM 2022, pe când era selecționerul Armeniei. Trupa sa avea să se impunăpe teren propriu, scor 3-2, iar tricolorii și-au luat revanșa la partida de la București, 1-0.