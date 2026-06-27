Federația Scoțiană de Fotbal a anunțat despărțirea la scurt timp după victoria Croației cu Ghana, rezultat care a pus capăt speranțelor scoțienilor de a ajunge în faza eliminatorie.

Scoția a început turneul final cu o victorie, 1-0 împotriva statului Haiti, însă au urmat două înfrângeri consecutive, 0-1 cu Maroc și 0-3 cu Brazilia.

Steve Clarke și-a dat demisia: „Mulțumesc pentru tot!”

Într-o scrisoare adresată suporterilor, Steve Clarke le-a mulțumit jucătorilor pentru parcursul din ultimii șapte ani.

„Cea mai emoționantă parte a acestui rămas-bun este legată de jucătorii mei, fără de care nu am fi avut toate amintirile pe care le-am strâns din 2019 până acum. Ei merită toate laudele și aprecierea pe care le primesc și a fost o onoare să le fiu antrenor. Vă mulțumesc pentru tot și îi urez succes celui care îmi va urma”, a transmis Clarke.

Tehnicianul preluase naționala Scoției în 2019. Sub comanda sa, Scoția a reușit calificarea la două Campionate Europene și la Campionatul Mondial din 2026.