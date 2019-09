Revine Cupa Laver! Turneul in care Federer si Nadal formeaza o echipa se va tine anul acesta in Elvetia la Geneva

Competitia se va desfasura in acest weekend, 20-22 septembrie pe o suprafata hard indoor, iar confruntarea va fi data intre Echipa Europei si Echipa Lumii.

Echipa Europei, cu Federer si Nadal in prim-plan. Borg este capitan.

Echipa Europa va fi compusa din cativa dintre cei mai valorosi tenismeni ai momentului, anume Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini si Roberto Bautista Agut. Toti jucatorii care sunt parte a echipei Europa vor purta tricouri albastre.

Capitanul nejucator va fi Bjorn Borg, suedezul care a castigat nu mai putin de 11 turnee de mare slem de-a lungul carierei, la fel de multe precum Rod Laver, omul al carui nume il poarta competitia.

Echipa Lumii se opune cu Nick Kyrgios din teren si John McEnroe pe banca

Colericul John McEnroe, castigator a 7 titluri de Grand Slam in cariera sa va manageria Echipa Lumii, din care vor face parte John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Jack Sock, Taylor Fritz si Jordan Thompson.

