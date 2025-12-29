Tenismanul australian Nick Kyrgios a câştigat meciul demonstrativ prezentat drept un nou episod al "Bătăliei sexelor" împotriva belarusei Arina Sabalenka, duminică, la Dubai, informează AFP.
Reguli ciudate în meciul Kyrgios - Sabalenka
Regulile au fost modificate în privinţa terenului de joc, australianul jucând pe un teren cu 9% mai mare decât cel al belarusei, ceea ce îngreuna încă de la început orice interpretare a rezultatului.
În plus, ambii adversari au avut la dispoziţie doar un singur serviciu.
Kyrgios, fost finalist la Wimbledon (2022), care a căzut peste locul 650 în clasamentul mondial şi se pregăteşte să revină în forţă la 30 de ani, a câştigat cu 6-3, 6-3 împotriva numărului 1 mondial feminin, fără să alerge prea mult sau să lovească mingea foarte tare, fără să se ştie dacă acest lucru s-a datorat faptului că terenul opus era mai mic sau din alte motive.
Intitulat eveniment făcea referire la o altă "Bătălie a sexelor", care l-a opus în 1973 pe fostul campion american Bobby Riggs, pe atunci în vârstă de 55 de ani, împotriva celor mai bune două jucătoare ale timpului, Margaret Court Smith şi apoi Billie Jean King.
La acea vreme, femeile încercau să-şi afirme valoarea, pe măsură ce circuitul lor profesionist era organizat, iar victoria lui King asupra lui Riggs, care o dominase iniţial pe Court Smith, avusese un anumit impact.
Dar nimic de acest genul de data aceasta, deoarece tenisul feminin a devenit solid, după cum o demonstrează, printre altele, egalitatea premiilor în bani în turneele majore.
Remake-ul a atras totuşi 17.000 de spectatori în Dubai, inclusiv celebrităţi precum fostul fotbalist brazilian Ronaldo, care nu au asistat la un meci grozav, scrie Agerpres.
Alize Cornet, critici peste critici: ”O uriașă cascadorie de PR”
Fosta tenismenă Alize Cornet a apreciat drept ”absolut ridicolă” decizia de a schimba dimensiunile terenului de joc.
”Cred că este doar o uriașă cascadorie de PR.
Am sentimentul că este vorba doar despre promovare și că, până la urmă, tenisul ajunge pe al doilea loc”, a spus Cornet la RMC Sport.