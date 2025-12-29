Tenismanul australian Nick Kyrgios a câştigat meciul demonstrativ prezentat drept un nou episod al "Bătăliei sexelor" împotriva belarusei Arina Sabalenka, duminică, la Dubai, informează AFP.

Reguli ciudate în meciul Kyrgios - Sabalenka



Regulile au fost modificate în privinţa terenului de joc, australianul jucând pe un teren cu 9% mai mare decât cel al belarusei, ceea ce îngreuna încă de la început orice interpretare a rezultatului.

În plus, ambii adversari au avut la dispoziţie doar un singur serviciu.

Kyrgios, fost finalist la Wimbledon (2022), care a căzut peste locul 650 în clasamentul mondial şi se pregăteşte să revină în forţă la 30 de ani, a câştigat cu 6-3, 6-3 împotriva numărului 1 mondial feminin, fără să alerge prea mult sau să lovească mingea foarte tare, fără să se ştie dacă acest lucru s-a datorat faptului că terenul opus era mai mic sau din alte motive.

