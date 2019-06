Simona Halep, mesaj special pentru Ashleigh Barty dupa finala Roland Garros 2019! Sfatul romancei pentru noua campioana de la Paris

Simona Halep a felicitat-o pe Ashleigh Barty pentru succesul de la Roland Garros 2019.

Ashleigh Barty, in varsta de 23 de ani, a invins-o in marea finala de la Roland Garros pe Marketa Vondrousova, locul 38 WTA, scor 6-1, 6-3, la capatul unui meci care a durat o ora si 12 minute de joc. Australianca va urca incepand de luni, 10 iunie, pe locul 2 WTA, asta dupa ce intrase in competitie de pe pozitia a opta. Ea va incasa de la organizatorii francezi un premiu in valoare de 2,3 milioane de euro si 2000 de puncte in clasamentul WTA.

Ashleigh Barty a fost felicitata de intreaga lume a sportului alb dupa succesul rasunator de la Openul francez. Printre cei care i-au transmis mesaje de felicitare australiencei s-a aflat si Simona Halep, campioana din 2018 de la Roland Garros. "Felicitari, Ashleigh Barty! Sunt atat de fericita pentru tine! Bucura-te de acel trofeu frumos", a scris Simona pe contul personal de Twitter.

Ashleigh Barty, urmasa Simonei Halep la Roland Garros

In 2018, Simona Halep reusea, la 40 de ani distanta de la victoria Virginiei Ruzici la Paris, sa cucereasca marele trofeu pe zgura pariziana, dupa alte doua incercari esuate. Ea o invingea anul trecut la Openul francez pe americanca Sloane Stephens, dupa o finala de poveste, intinsa pe trei seturi disputate. Jucatoarea noastra a mai disputat in Capitala Frantei alte doua finale, prima in 2014, cu Maria Sharapova, si in 2017 cu Jelena Ostapenko, in ambele ocazii fara succes.